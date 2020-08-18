Меркель: у граждан Белоруссии должно быть право на мирные демонстрации

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у граждан Белоруссии должно быть право на выражение мнения и на проведение мирных протестов. Об этом она сказала во вторник в Дюссельдорфе на пресс-конференции, которую транслировал телеканал n-tv.

"Я сегодня говорила с российским президентом Путиным [о Белоруссии] и еще раз дала понять, что должно быть право на свободное выражение мнений и на проведение демонстраций, что задержанные должны быть отпущены и что должен быть национальный диалог", - сказала она.

В Белоруссии после выборов президента проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.