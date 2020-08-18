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Голландская полиция проводит расследование в отношении слежки за военным атташе России

Министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен отказалась говорить, кто потребовал провести расследование

ГААГА, 18 августа. /ТАСС/. Полиция Нидерландов начала расследование в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России. Об этом сообщила во вторник вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен, чьи словам приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"Полиция начала расследование", - сказала она, отказавшись вдаваться в подробности, поскольку речь идет продолжающемся расследовании. В числе прочего Оллонгрен отказалась говорить, кто потребовал проведение данного расследования.

В понедельник МИД РФ сообщил, что временной поверенной в делах Нидерландов в Москве Доминик Баккер-Кюлинг был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в автомобиле военного атташе России в Гааге. Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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НидерландыРоссия
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