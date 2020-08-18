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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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МВД Белоруссии приветствует разбор каждой ситуации с причинением ущерба гражданам

Сотрудники министерства заявили, что хотят и дальше выполнять свой долг по охране общественного порядка независимо от политической ситуации

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники Министерства внутренних дел Белоруссии хотят и дальше выполнять свой долг по охране общественного порядка независимо от политической ситуации и приветствуют разбор и оценку каждой ситуации с причинением вреда гражданам во время акций протеста. Об этом говорится в опубликованном во вторник обращении сотрудников ведомства к общественности.

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"Мы обращаемся к вам от имени принципиальных и волевых сотрудников, которые хотят и дальше выполнять свой служебный долг независимо от политической ситуации", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку", - подчеркивается в обращении.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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