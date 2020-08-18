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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

Он пообещал принять "адекватные меры" в отношении членов координационного совета оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти, в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Они (оппозиция - прим. ТАСС) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - сказал Лукашенко на встрече с членами Совбеза страны, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко раскритиковал программу оппозиции, предполагающую переориентацию на Запад и поручил правительству подготовить выводы о возможных последствиях программы оппозиции.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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