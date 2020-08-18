Почти одновременно в Польше подали в отставку глава Минздрава и его заместитель

ВАРШАВА, 18 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил во вторник о том, что подал в отставку. Это заявление он сделал на пресс-конференции.

"Сегодня я подаю в отставку с поста министра здравоохранения. Сразу же предупреждаю все вопросы - я никуда не исчезаю, остаюсь депутатом (Сейма, нижней палаты парламента - прим. ТАСС), остаюсь в публичном пространстве", - сказал Шумовский, добавив, что о его намерении уйти с поста премьер-министр Матеуш Моравецкий был проинформирован еще в начале февраля.

В качестве причины отставки Шумовский назвал желание уйти в практическую медицину и "лечить людей". Он отверг предположение, что его поступок связан со скандалом из-за закупок медицинских средств и оборудования для борьбы с пандемией коронавируса.

В понедельник о решении покинуть свой пост сообщил также заместитель министра Януш Чешинский, проработавший в Минздраве Польши 944 дня. О причинах отставки Чешинского неизвестно. Сам он положительно оценил свою работу в Минздраве, отметив в качестве главных заслуг введение системы электронных рецептов и телемедицины, что, по его мнению, помогло в борьбе с пандемией коронавируса.