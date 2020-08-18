Самолеты ВВС Белоруссии проведут учения у границы страны

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Самолеты с трех авиабаз Военно-воздушных сил Белоруссии во вторник отработают взаимодействие в рамках охраны госграницы страны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"18 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил будут выполнены плановые полеты самолетов Ан-26 50-й смешанной авиабазы, Як-130 116-й гвардейской штурмовой авиабазы, Су-30СМ 61-й истребительной авиабазы в рамках охраны государственной границы", - говорится в сообщении. В частности, пилоты 116-й и 50-й авиабаз в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов.

В Минобороны добавили, что в рамках проходящих учений зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к занятию с боевой стрельбой из комплексов "Тунгуска" и переносных зенитных ракетных комплексов "Игла".

"Подразделения перемещаются на железнодорожном транспорте, разгружаются и сосредотачиваются на 174-м учебном полигоне ВВС и ПВО", - уточнили в Минобороны.