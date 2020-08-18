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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Лукашенко вновь поговорил с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

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Путин рассказал о проведенных им разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по Белоруссии. 

"[Президент РФ] Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии", - говорится в сообщении.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичМеркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльПротесты в Белоруссии после выборов президента
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