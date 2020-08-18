Цепкало 18 августа вылетит из Киева в Варшаву

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, которого во вторник с семьей не пустили в самолет из Киева в Варшаву, отправится в Польшу следующим рейсом. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС его пресс-секретарь Алексей Урбан.

"Цепкало с семьей отправится в Варшаву сегодня следующим рейсом", - сказал Урбан.

Он пояснил, что Цепкало не пустили сегодня на борт самолета авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву, из-за "каких-то правил польской авиакомпании, в которых не разобрался принимающий сотрудник". "Сейчас уже все нормально, он вылетит следующим рейсом сегодня", - добавил Урбан.

По его информации, у Цепкало и членов его семьи имеются действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, которое разрешает не отбывать карантин из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Цепкало объявлен в межгосударственный розыск властями Белоруссии. В Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке, сам политик утверждает, что дело сфабриковано. МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.