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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Первое заседание координационного совета белорусской оппозиции состоится 19 августа

По словам доверенного лица кандидата в президенты Светланы Тихановской, совет не ставит перед собой цель захвата власти незаконными методами

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции проведет 19 августа первое заседание, целью его работы не будет захват власти незаконными методами. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

"Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти незаконными методами. Мы действуем только законными и ненасильственными методами", - подчеркнула она.

Кроме того, Ковалькова сообщила, что первое заседание Координационного совета белорусской оппозиции состоится в среду, 19 августа. 

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