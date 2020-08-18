Первое заседание координационного совета белорусской оппозиции состоится 19 августа

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции проведет 19 августа первое заседание, целью его работы не будет захват власти незаконными методами. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

"Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти незаконными методами. Мы действуем только законными и ненасильственными методами", - подчеркнула она.

Кроме того, Ковалькова сообщила, что первое заседание Координационного совета белорусской оппозиции состоится в среду, 19 августа.