В основной состав Координационного совета белорусской оппозиции вошли 70 человек

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Основной состав Координационного совета белорусской оппозиции будет состоять из 70 человек. Об этом заявил во вторник член совета, юрист объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак.

"Безусловно, все не смогли и не смогут войти в основной состав совета, потому что должно быть какое-то количественное ограничение. Число 70 принято в качестве количественного ограничения. Однако было очень много достойных заявок - очень известные белорусы, члены гражданского общества обратились. И безусловно, каждому из них будет предоставлена возможность работать на благо разрешения ситуации", - сказал он. По его словам, существует "очень большая потребность в экспертных группах и в специалистах", поэтому помимо основного состава совета, будет существовать еще расширенный состав, в который войдут люди, подавшие заявки.

Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти, заявил Максим Знак.

"У совета нет цели получить власть, поэтому не может быть политической программы, плана реформ, политических целей", - отметил он.

Координационный совет оппозиции рассчитывает, что Тихановская вернется в Белоруссию в ближайшее время.

Координационный совет белорусской оппозиции готов общаться со всеми странами, включая Россию, Украину и ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее во вторник назвал создание Координационного совета оппозиции попыткой захвата власти.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.