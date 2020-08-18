Комитет Сената США опубликовал последнюю часть доклада о приписываемом РФ вмешательстве

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса США опубликовал во вторник последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами обеих партий расследования приписываемого России вмешательства в прошедшие в 2016 году американские выборы. В документе, насчитывающем примерно 1 тыс. страниц, говорится о контактах между российской стороной и соратниками Трампа.

"Пятая и заключительная часть посвящена контрразведывательной угрозе, в ней описан широкий спектр российских усилий по оказанию влияния на предвыборный штаб Трампа и выборы 2016 года, - утверждается в документе. - В этой части комитет подробно излагает свои выводы, рассматривая многие аспекты контрразведывательной угрозы, исходящей от операции российского влияния". В опубликованном отчете по итогам расследования, как и в прежних его частях есть вымаранные абзацы. Данная информация была скрыта по просьбе аппарата директора Национальной разведки США.

В документе в очередной раз рассматриваются контакты Константина Килимника, одного из фигурантов расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, и экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Бывший соратник нынешнего президента, как выяснил еще ранее Мюллер, врал сотрудникам ФБР, офису спецпрокурора и членам большого жюри о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником.

Одно расследование, два разных вывода

В отличие от аналогичных расследований, проводимых в других комитетах обеих палат Конгресса, в данном разбирательстве участвовали представители обеих партий, они поставили свои подписи под заявлением по итогам данного расследования. При этом и. о. председателя комитета Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) заявил "без каких-либо колебаний о том, что комитет не нашел абсолютно никаких доказательств того, что занимавший на тот момент пост кандидата [в президенты] Дональд Трамп или его избирательный штаб вступали в сговор с российским правительством с целью вмешательства в выборы 2016 года". В свою очередь старший демократ комитета Марк Уорнер (от штата Вирджиния) утверждал, что расследование якобы указывает на "невероятный уровень контактов между окружением Трампа и сотрудниками российского правительства, что представляет реальную угрозу нашим выборам в сфере контрразведки".

В предыдущих частях сенаторы рассматривали приписываемую России кампанию в социальных сетях по вмешательству в выборы. Они утверждали, что Москва якобы "стремилась помочь избирательному штабу" Трампа.

В рамках продлившегося около трех лет расследования сенаторы провели более 200 бесед, в том числе с членами семьи и бывшими сотрудниками избирательного штаба президента. Перед законодателями в закрытом режиме выступили сын главы государства Дональд Трамп - младший, зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, а также бывший старший советник президента Стивен Бэннон.

Новые обвинения во "вмешательстве"

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с утверждением, что "Россия использует спектр мер", чтобы "очернить бывшего вице-президента Джозефа Байдена" - основного соперника Трампа на предстоящих в ноябре выборах. Он также полагал, что некие "связанные с Кремлем" лица "пытаются продвигать кандидатуру президента Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".