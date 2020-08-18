Военный мятеж в Мали. Главное

18 августа находящиеся в пригороде Бамако (столица Мали) армейские части подняли мятеж и направились в столицу. Позднее руководитель мятежников заявил об аресте президента и премьера.
- По данным портала Maliweb, мятеж начался на расположенной в 20 км от столицы армейской базе в Кати. По данным Malijet, мятежные подразделения на 20 внедорожниках покинули расположение своей базы.
- По некоторым сообщениям, речь идет об армейских частях, которые недовольны низкими выплатами.
- Как пишет Le Journal du Mali, неизвестные вооруженные люди похитили 18 августа председателя Национальной ассамблеи Мали Мусу Тимбине и министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе. В свою очередь Al Jazeera сообщает, что военнослужащие производят аресты. В число задержанных попали, кроме главы Минфина и спикера парламента, несколько министров, в том числе и глава МИД.
- По данным портала Wakat Sera, генеральный штаб Вооруженных сил Мали находится под контролем солдат Национальной гвардии во главе с полковником Садио Камара, бывшим директором военной школы на базе Кати. Есть данные об арестах среди высшего командования ВС Мали.
- Газета Financial Afrik передает, что в Бамако закрылись все государственные учреждения, банки.
- Как писал новостной портал Bamada, мятежники в Мали заявляли, что действующий президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта должен до 14:00 по местному времени (17:00 мск) покинуть страну. В противном случае они обещали начать штурм его резиденции в Себеникоро.
- Премьер-министр Мали Бубу Сиссе призвал поднявших мятеж военнослужащих успокоиться и приступить к диалогу.
- В районе 20:10 мск руководитель мятежников заявил об аресте президента и премьера.
- Официальный представитель министерства обороны Мали заявил агентству Associated Press, что "в стране царит полная неразбериха".
- Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовали от военных в Мали немедленно вернуться в свои казармы.
- Франция решительно осуждает военный мятеж в Мали, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
- Посольство РФ в Мали и Нигере призвало российских граждан, находящихся в Бамако, проявлять крайнюю осторожность. По данным посольства, в столице Мали наблюдается передвижение военной техники. На данный момент сотрудникам диппредставительства не разрешено выходить в город.
- Согласно имеющейся у ТАСС информации, на текущий день в Бамако находятся около 100 граждан России. Это сотрудники посольства, а также те, кто имеет вид на жительство. Российских туристов в Бамако и Мали сейчас нет.
- Известно, что антиправительственная оппозиция Мали в лице "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" (M5-RFP) призвала начать с 18 августа широкие протестные акции. Одно из ее требований - немедленная отставка президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.