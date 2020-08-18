Цепкало считает, что Запад должен признать Тихановскую легитимным лидером

"Наше видение состоит в том, что западные страны не должны признавать результаты президентских выборов [в Белоруссии]. Им следует признать Светлану Тихановскою единственным легитимным лидером, - сказал он во вторник в ходе видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. - Россия признала Александра Лукашенко победителем на выборах и поздравила его. Это то, чего западные страны не должны делать".

Цепкало вышел в эфир из киевского аэропорта перед рейсом в Варшаву. По его мнению, ситуацию в Белоруссии не стоит сравнивать с событиями на Украине. "Мы не можем сравнивать ситуацию в Белоруссии с Украиной. На Украине ситуация в национальном, религиозном и культурном планах гораздо более различна, - отметил экс-претендент. - Люди на востоке и на западе Украины голосовали за разных лидеров. Результаты же выборов в разных частях Белоруссии одинаковые".

На вопрос о возможной реакции России на внешнее вмешательство в дела Белоруссии Цепкало отметил, что у "Москвы есть геополитические интересы, и она не хочет того, чтобы войска НАТО появились около Смоленска". "Россия никогда этого никому не позволит", - полагает он.

Ранее сообщалось, что Цепкало объявлен в межгосударственный розыск властями Белоруссии. В Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке, сам политик утверждает, что дело сфабриковано. МВД Белоруссии сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.