США сообщили о передаче России детальных разведданных о ядерном оружии КНР

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты передали российской стороне на встрече в Вене по стратегической стабильности и контролю над вооружениями детальные разведданные о ядерном арсенале Китая. Об этом сообщил во вторник на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его утверждению, Вашингтон "не согласен с ситуацией, при которой Китай будет наращивать свой арсенал и достигнет в определенном виде ядерного паритета с США и Россией, а затем будет использовать это ядерное оружие для шантажа и принуждения". "Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мировое сообщество поверило в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия. И вопрос, который надо им задать, заключается в том, почему они так и не признали, сколько на самом деле единиц ядерного оружия у них есть сейчас", - сказал Биллингсли.

"Мы поделились детальной разведывательной информацией с Российской Федерацией о том, что делает Китай, как на прошлой встрече, так и снова сегодня", - добавил спецпредставитель США.

Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями завершился во вторник в Вене. Межведомственные переговоры РФ и США проходили с 17 августа во дворце Нидерэстеррайх.

Делегации России и США второй раз в 2020 году провели встречу в австрийской столице под руководством заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Первый раунд их консультаций прошел 22 июня в Вене. По итогам июньских переговоров была достигнута договоренность о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности.