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Военный мятеж в Мали

Руководитель мятежников в Мали заявил об аресте президента и премьера

Описание
© AP Photo/Mohamed Salaha

Руководитель мятежников в Мали заявил об аресте президента и премьера - АФП.

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Теги
МалиВоенный мятеж в Мали
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