В Координационном совете заявили, что не имеют представление о сроках транзита власти

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции не представляет, сколько времени может понадобиться на осуществление его главной цели - транзита власти. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила член совета Мария Колесникова.

"В такой ситуации турбулентности планировать невозможно, невозможно сказать, что это произойдет в один день, неделю или через месяц, - сказала она. - Главная цель Координационного совета - создать механизмы и инструменты, которые позволят совершить в том числе и транзит [власти]. Как долго мы этим будем заниматься, вам сейчас не скажет никто, но мы нацелены на очень быструю и эффективную работу в том числе с белорусским сообществом".