Спикер верхней палаты парламента Белоруссии 20 августа проведет прямую линию

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Совета республики (верхняя палата парламента) Белоруссии Наталья Кочанова 20 августа проведет прямую телефонную линию. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

По его информации, звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 (совпадает с мск).

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. После объявления первых итогов выборов в Минске и других городах республики начались многочисленные акции протеста. В первые дни они сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По данным МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. На этом фоне работники крупных предприятий массово выражают недовольство ситуацией, проводят митинги с требованием организовать новые выборы и провести проверки действий силовиков.