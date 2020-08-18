Президент Южной Осетии считает обстрел машины главы МВД вызовом стабильности республики

ЦХИНВАЛ, 18 августа. /ТАСС/. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что обстрел машины главы МВД, случившийся накануне, стал вопиющим фактом и вызовом стабильности Республики Южная Осетия. Об этом говорится на сайте президента по итогам оперативного совещания с членами Совета безопасности страны.

"Участники совещания обсудили факт посягательства на жизнь министра внутренних дел Республики Южная Осетия Игоря Наниева. Анатолий Бибилов назвал обстрел машины главы МВД "вопиющим фактом и вызовом закону, обществу и стабильности Республики Южная Осетия", - говорится в сообщении.

Президент дал поручения генеральной прокуратуре страны, министерству внутренних дел и комитету госбезопасности "проработать все варианты и найти преступников". "Контроль за исполнением раскрытия преступления я беру на себя. Поручаю вам оперативно докладывать мне обо всех наработках следствия по данному делу", - обратился президент к главам силовых ведомств.

Вечером 17 августа вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева. Из трех пуль одна попала в дверь машины со стороны водителя. Никто не пострадал.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.