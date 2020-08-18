Участники акции в центре Минска заявили о готовности к долгой борьбе

Акция несогласных с результатами президентских выборов, а также с жестокими действиями силовиков по отношению к протестующим началась во вторник традиционно - вечером. К 19:00 со всех улиц, подходящих к площади Независимости, стекались колонны белорусов с бело-красными флагами, а также с плакатами с соответствующими лозунгами.

Особенных отличий от акций предыдущих дней почти не заметно. Однако во вторник в толпе была замечена пара флагов Европейского союза. Ранее таковых на акциях протестов минчан не наблюдалось. По наблюдениям корреспондента ТАСС, за последние два дня в отелях близ площади Независимости наблюдается наплыв иностранцев из стран ЕС.

Присутствующие на акции обсуждают между собой события на крупнейших в стране заводах, которые поддержали забастовку, и подчеркивают, что их приход на площадь добровольный. Они также заявили о готовности к долгой борьбе. "Мы выходим на улицы уже пятый день, но впереди еще борьба, расслабляться нельзя: нам, возможно, придется выходить еще долго", - заявил один из выступающих перед собравшимися. Кроме того, прозвучал призыв вступать в стачкомы. Время от времени протестанты скандируют: "Уходи!" в такт барабанной дроби.

Во вторник на памятнике Ленина, находящемся на площади, повесили около 20 транспарантов, на которых было обозначено несогласие с политикой действующей власти. В целом обстановка спокойная. Столкновений и конфликтов не замечено. Сотрудники ГАИ лишь просят участников акции не препятствовать движению транспорта по проспекту Независимости. К настоящему моменту люди постепенно начинают расходиться, призывая друг друга завтра снова прийти на площадь.