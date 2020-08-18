Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером одну ракету по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания воздушной тревоги несколько минут назад был засечен запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в заявлении. Ранее военные проинформировали об активации сирен ПВО в городе Ашкелон на юге Израиля и поселении Зиким близ границы с палестинским анклавом. По данным газеты The Times of Israel, ракета разорвалась в незаселенной местности, о пострадавших сообщений не поступало.

В предыдущий раз радикалы из сектора Газа запускали ракету по Израилю 2 августа, она была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол". В ответ в ночь на 3 августа израильские истребители поразили военные цели ХАМАС на территории палестинского анклава.