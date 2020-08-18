СМИ: президент и премьер-министр Мали находятся на армейской базе Кати

ПРЕТОРИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Арестованные мятежниками президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе были доставлены в расположение армейской базы Кати около 16:30 по местному времени (19:30 мск). Об этом сообщила во вторник газета Le Journal du Mali .

Президент и премьер находились в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны, городе Бамако, когда туда ворвались солдаты. Один из принимающих в мятеже военнослужащих заявил агентству Франс Пресс, что президент и премьер "находятся в их руках". База Кати является одним из крупнейших военных объектов в пригороде Бамако.

Между тем в Бамако с наступлением сумерек начались погромы государственных учреждений и офисов, передает издание. Толпы людей врываются в правительственные здания и занимаются грабежами.

На территории Мали в последние годы активизировались террористические исламистские группировки. Крупнейшие среди них "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) и "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS). Обе являются структурами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). В приграничных районах с Буркина-Фасо также действуют группировки, связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).