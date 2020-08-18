БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Евросоюз осудил военный переворот в Мали. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Мали. Военный переворот никогда не является решением кризиса, каким бы глубоким он ни был. ЕС выражают полную поддержку Экономическому сообществу стран Западной Африки в его усилиях по поиску выхода из кризиса", - указал он.

Евросоюз отвергает любые попытки антиконституционной смены власти, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Евросоюз осуждает попытку государственного переворота, продолжающегося в Мали, и отвергает любые попытки антиконституционной смены власти. Это ни при каких обстоятельствах не может стать ответом на глубокий социально-политический кризис, который существует в Мали на протяжении последних лет", - указал Боррель.

"ЕС призывает к диалогу во взаимодействии с международными партнерами, в том числе с Экономическим сообществом стран Западной Африки, Африканским союзом и ООН", - говорится в заявлении Борреля. Он подчеркнул, что урегулирование кризиса "в рамках конституционных принципов международного права и прав человека позволит избежать не только дестабилизации Мали, но и всего региона".

Во вторник утром на армейской базе Кати в предместье столицы Мали Бамако произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

Как сообщил Agence Frace Presse один из руководителей мятежников, ими были арестованы и президент страны Ибрагим Бубакар Кейта, и премьер-министр Мали Бубу Сиссе. Кроме того, в течение дня военными были арестованы министры правительства, включая глав МИД и Минфина, а также спикер парламента. По информации портала Wakat Sera, Генштаб ВС Мали также находится под контролем мятежников, арестован ряд военачальников.