Эксперт назвал причиной мятежа военных в Мали межклановые трения внутри армии

РАБАТ, 18 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Причиной мятежа военных в Мали, где арестованы президент Ибрагим Бубакар Кейта, премьер-министр Бубу Сиссе и другие члены правительства страны, могли стать межклановые трения внутри армии. Такую точку зрения выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС проживающий в малийской столице, городе Бамако политический аналитик Салиф Сидибе.

"О реальных причинах мятежа говорить сложно. Арестовавшие президента и премьер-министра военные пока не выступили с заявлением к нации. И нет оснований считать, что они устроили переворот и претендуют на власть, - сказал он. - Причиной мятежа военных в Мали вполне могли стать трения и межклановые противостояния внутри самой армии".

"Дело в том, что за годы президентства Кейты, который находится на высшем посту с 2013 году, финансирование армии заметно увеличилось. Повысились зарплаты военным, премии, суточные, отпускные, установлено попечение государства над детьми военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей. Вместе с тем в армейской среде были и остаются группы, считающие, что не все выделяемые правительством деньги доходят в полном объеме до вооруженных сил. Кто-то думает, что его обделили, дали одним денег больше в ущерб другим", - продолжал Сидибе.

"Совсем не очевидно, что мятежники захотят брать в руки власть в стране. Тогда они натолкнутся на санкции, в том числе со стороны соседних государств, региональных сообществ. Не исключено, что они решили поговорить с президентом в удобных для них обстоятельствах, чтобы обсудить актуальные для них вопросы, в том числе финансовые", - отметил он.