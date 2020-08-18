Экс-госсекретарь США считает, что страна при Трампе потеряла роль лидера свободного мира

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что США утратили роль лидера свободного мира. Такое мнение высказал во вторник экс-госсекретарь США Джон Керри, выступая на брифинге, посвященном программе второго дня работы Национального съезда Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин). Трансляция брифинга шла на сайте съезда, где Керри должен выступить вечером.

"Мы оказались лицом к лицу с многочисленными кризисами в мире, и все они затрагивают безопасность США, - заявил он, сославшись, в частности, на "состояние неопределенности" с российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). - Американцы сталкиваются с большим числом угроз в результате пребывания Трампа на посту президента, и наступил момент, когда в результате дефицита честности у Трампа, дефицита реальной внешней политики и дефицита знаний, необходимых для того, чтобы выступать в роли мирового лидера, США впервые на моей памяти оказались в ситуации, когда они не являются лидером свободного мира".

По мнению экс-госсекретаря США, "у свободного мира сейчас нет лидера", и хотя Франция и Германия пытаются выступать в этой роли, "США являются той страной, которую нельзя заменить". "Наше участие необходимо для решения проблем, стоящих перед мировым сообществом, - утверждал Керри. - Дональд Трамп просто не подготовлен и не способен делать то, что необходимо в современном мире".

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений США и РФ подписали в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".