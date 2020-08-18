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Военный мятеж в Мали

Генсек ООН призвал немедленно освободить президента и членов правительства Мали

Антониу Гутерриш также призвал военных "проявлять сдержанность и соблюдать права человека"

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Мали незамедлительно освободить президента страны Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генсека.

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В документе отмечается, что Гутерриш крайне обеспокоен действиями военных мятежников в Мали. "Генеральный секретарь резко осуждает такие действия и призывает незамедлительно восстановить конституционный порядок в Мали, - информировали в ООН. - Для этого он требует немедленно и без выдвижения условий освободить президента Кейту и членов правительства".

Гутерриш также призвал военных "проявлять сдержанность и соблюдать права человека".

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