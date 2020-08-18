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Военный мятеж в Мали

СБ ООН проведет в среду экстренное заседание в связи с мятежом в Мали

Встреча пройдет в закрытом формате

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН в среду проведет экстренное заседание по ситуации в Мали, где произошел военный мятеж. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в организации.

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"Внеочередная встреча пройдет 19 августа в закрытом формате", - сказал он.

Утром 18 августа на армейской базе Кати в предместье столицы Мали, города Бамако произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

Военные мятежники арестовали президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе. Кроме того, были арестованы министры правительства, включая глав МИД и Минфина, а также спикер парламента. По информации портала Wakat Sera, Генштаб ВС Мали также находится под контролем мятежников, арестован ряд военачальников.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Мали незамедлительно освободить президента страны и членов правительства.

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