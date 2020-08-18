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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

В частности, местные власти разрешили проводить массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба горисполкома.

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В частности, местные власти разрешили проводить массовые мероприятия на площадях Ленина и Советской, при поступлении уведомлений там будет организовано медицинское и техническое сопровождение. "Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] "Гродно Плюс", - говорится в сообщении на сайте горисполкома.

Кроме того, по всем обращениям граждан "о причинении вреда здоровью в период проведения акций протеста, организованы разбирательства". В настоящее время "задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены", добавили в горисполкоме.

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