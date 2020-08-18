ВВС Израиля поразили объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли во вторник удары по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа. Налеты были совершены в ответ на запуск ракеты и воздушных шаров со взрывчаткой на израильскую территорию в течение дня", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в секторе "был атакован военный комплекс одного из спецподразделений ХАМАС".

Во вторник палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории Израиля. Армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги в результате обстрела сработали в Ашкелоне и поселении Зиким близ границы с палестинским анклавом. По данным газеты The Times of Israel, ракета разорвалась в незаселенной местности.