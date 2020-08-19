Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит для определения стратегии по Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Главы государств и правительств 27 стран ЕС на экстренном саммите в среду в формате видеоконференции обсудят ситуацию вокруг Белоруссии и определят действия Евросоюза в отношении Минска. Инициатива проведения таких переговоров принадлежит Литве и Польше, которые начали просить о встрече сразу после президентских выборов 9 августа в Белоруссии, где проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.

Объявляя о созыве видеоконференции, председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что в Белоруссии "необходимо прекратить насилие и начать мирный и всесторонний диалог", руководство республики "должно учитывать волю народа" и "не должно быть никакого внешнего вмешательства".

Ожидания от саммита

По информации дипломатических источников в Брюсселе, ожидается, что участники саммита сделают заявление, которое будет включать пять основных тезисов. Во-первых, лидеры ЕС еще раз заявят, что считают итоги выборов 9 августа фальсифицированными. Во-вторых, они потребуют прекратить применение силы к протестующим и освободить всех так называемых политических заключенных, к которым в ЕС относят как задержанных участников протестов, так и ранее задержанных претендентов на пост президента.

В-третьих, лидеры выразят "поддержку мирным протестующим". В-четвертых, будет заявлено о поддержке Евросоюзом суверенитета Белоруссии и недопустимости вмешательства в ее дела внешних сил, под которыми в Брюсселе подразумевают Россию, а не страны ЕС. В-пятых, главы государств сообщества подтвердят ранее принятое главами МИД стран сообщества решение о введении новых санкций против Лукашенко и его окружения.

Санкции

14 августа министры иностранных дел 27 стран ЕС провели внеплановую видеоконференцию, на которой приняли решение начать разработку черного списка представителей руководства Белоруссии, ответственных, как считает Брюссель, за "полицейское насилие и за фальсификацию результатов выборов 9 августа". Всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, их банковские активы в Евросоюзе подлежат заморозке.

К нынешнему саммиту новый черный список для Белоруссии еще не разработали. Как сообщила в среду на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали, "подготовка санкционного списка уже началась, однако пока не известно, когда она будет завершена".

Она сообщила, что санкции примут "в рамках существующего санкционного режима в отношении Белоруссии, который действует до 28 февраля 2021 года и включает запрет на поставки оружия в эту страну, а также черный список из четырех человек, связанных с исчезновениями оппозиционных деятелей и журналистов".

Основные санкции ЕС, обусловленные Брюсселем нарушением прав человека в Белоруссии, действовали с 2003 года и были отменены в несколько этапов в 2015-2016 годах.