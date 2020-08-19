Трамп не читал доклад комитета Сената о приписываемом России вмешательстве в выборы в США

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал опубликованную во вторник пятую, заключительную, часть доклада спецкомитета по разведке Сената Конгресса о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Его беседу с журналистами в штате Аризона транслировали американские новостные телекомпании.

Главу государства спросили, читал ли он сам доклад и согласен ли с тем, что российские власти якобы санкционировали хакерскую атаку на компьютерные сети Демократической партии в 2016 году. "Я ничего не знаю об этом, я его не читал. Я только видел, как сенатор [и.о. председателя спецкомитета Марко] Рубио (республиканец от штата Флорида - прим. ТАСС) написал, что Дональд Трамп не имеет к этому (сговору с российской стороной - прим. ТАСС) никакого отношения. <...> Он сказал, что Дональд Трамп не имеет абсолютно никакого отношения к России (в вопросе сговора - прим. ТАСС)", - ответил президент.

"Это все обман. Один большой обман", - добавил Трамп, говоря о приписываемом его избирательному штабу сговоре с российской стороной. Он подчеркнул, что не знает о том, что могли в докладе написать демократы. "Но я знаю одно, что было в докладе - Дональд Трамп не имеет абсолютно никакого отношения ни к этому [сговору], ни к России", - заключил глава государства.

При этом старший демократ комитета Марк Уорнер (от штата Вирджиния) утверждал, что расследование якобы указывает на "невероятный уровень контактов между окружением Трампа и сотрудниками российского правительства, что представляет реальную угрозу выборам в сфере контрразведки".

Во вторник спецкомитет по разведке опубликовал пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами обеих партий расследования приписываемого России вмешательства в прошедшие в 2016 году американские выборы. В документе, насчитывающем примерно 1 тыс. страниц, говорится о контактах между российской стороной и соратниками Трампа. При этом в отчете повторяются многие обвинения в отношении России, которые после 2016 года часто высказывали представители американского правительства и Конгресса. Как и до этого, законодатели не привели доказательств своих утверждений.

Новые обвинения во "вмешательстве"

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с утверждением, что "Россия использует спектр мер", чтобы "очернить бывшего вице-президента Джозефа Байдена" - основного соперника Трампа на предстоящих в ноябре выборах. Он также полагал, что некие "связанные с Кремлем" лица "пытаются продвигать кандидатуру президента Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.