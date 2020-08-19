Трюдо приостановил работу парламента Канады до 23 сентября

ОТТАВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пользуясь своими прерогативами, объявил о приостановке деятельности парламента до 23 сентября. Как глава кабмина сообщил во вторник журналистам, он обратился с такой просьбой к генерал-губернатору страны Жюли Пейетт, которая и подписала соответствующий указ.

"Нам нужен долгосрочный план по восстановлению [экономики в условиях пандемии нового коронавируса]. Первые шаги по реализации этого плана мы представим в ходе тронной речи 23 сентября, - сказал он. - Сегодня (18 августа - прим. ТАСС) я попросил генерал-губернатора приостановить работу парламента, что необходимо сделать перед тем, как любое правительство объявляет о тронной речи". Согласно парламентским процедурам, в случае приостановки работы палат аннулируются все внесенные ранее на рассмотрение законопроекты.

При этом по итогам выступления Трюдо должен будет получить вотум доверия со стороны парламента. Если этого не произойдет, то Канаду ожидают новые выборы, как это было в ноябре 2005 года. Тогда либеральный премьер-министр Пол Мартин вынужден был уйти в отставку и объявить о проведении новых выборов, прошедших в январе 2006 года.

В последний раз премьер-министр Канады, консерватор Стивен Харпер, выигравший выборы 2006 года, объявлял о приостановке работы парламента перед так называемой тронной речью в сентябре 2013 года. Будучи в оппозиции, лидер Либеральной партии Канады Трюдо тогда обвинял Харпера, чьи соратники в Сенате оказались вовлечены в скандал, связанный с растратой государственных средств, в политических уловках и обещал, что его правительство ничего подобного никогда не сделает.

Некоторые аналитики полагают, что премьер, объявив о приостановке работы парламента, как и когда-то Харпер, хочет избежать дальнейшего развития скандала вокруг благотворительного фонда WE Charity, в котором оказались замешаны члены семьи Трюдо и министра финансов Уильяма Морно, объявившего в понедельник об отставке по собственному желанию. Благодаря этому маневру будет остановлена деятельность и финансового комитета Сената, который занимается расследованием.

Скандал с WE Charity

Ранее независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование в отношении Трюдо и Морно, так как их семьи тесно связаны с WE Charity. В частности, по данным телеканала CBC, мать Трюдо и его брат за выступления на различных мероприятиях фонда за последнее время получили не менее 282 тыс. канадских долларов ($210 тыс.). Премьер-министр уже заявил финансовому комитету парламента, что не влиял на решение о выборе фонда WE Charity для запуска госпрограммы, которая в итоге была передана для реализации одной из госструктур.

Данный фонд без объявления тендера был назначен единственным управляющим государственной программой распределения студенческих стипендий в рамках федерального проекта помощи учащимся, которые стали волонтерами во время пандемии коронавируса. Организации из бюджета должны были перевести 900 млн канадских долларов ($670 млн), но контракт был разорван, когда общественности стало известно о связях фонда с семьей Трюдо и его правительством. Лидеры оппозиционных партий в связи со скандалом требовали отставки не только Морно, но и Трюдо.