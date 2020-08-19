Трамп оценил свои шансы на победу на президентских выборах

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Шансы на победу на ноябрьских выборах наиболее вероятных кандидатов от Республиканской и Демократической партий на пост президента США Дональда Трампа и Джозефа Байдена, скорее всего, будут почти равны. Такое мнение выразил во вторник сам американский лидер, выступая перед своими сторонниками в штате Аризона. Трансляцию его выступления вели американские новостные телекомпании.

"Я хочу сказать, чтобы вы не болели, были внимательными и очень осторожными. Нам нужен каждый голос, который мы можем получить, потому что эти [президентские выборы], вероятно, будут с почти равными шансами. Я всегда предполагал, что они будут с почти равными шансами. <...> Будьте осторожны со своими избирательными бюллетенями", - сказал президент.

Трамп в очередной раз подверг критике американские СМИ за распространение неточных, по его мнению, опросов. "Третье ноября (день всеобщих выборов - прим. ТАСС) станет самым важным днем в вашей жизни", - заключил глава государства.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics (RCP), бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 7,7 процентных пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 7,5 процентных пункта в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех "колеблющихся штатах", где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.

При этом в начале апреля бывший вице-президент опережал главу государства в среднем на 3,4 процентных пункта. Многие эксперты считают, что принятые вашингтонской администрацией меры по борьбе с пандемией и разгону массовых беспорядков в стране резко негативно сказались на рейтинге Трампа.

Важнейшие в истории выборы

Трамп считает, что намеченные на ноябрь выборы станут важнейшими в истории Соединенных Штатов и от их исхода будет зависеть выживание страны.

"На этих выборах на кону стоит выживание нашей страны", - убежден он. "Я никогда бы не подумал, что скажу, что что-либо может быть сравнимо с 2016 годом, но эти предстоящие выборы будут самыми важными выборами в истории нашей страны", - считает Трамп.

"Мы должны сделать так, чтобы эти радикальные левые (так он называет демократов - прим. ТАСС), эти социалисты и даже больше, чем социалисты, потому что это уже выходит за рамки социализма, чтобы они не сделали этого (не пришли к власти - прим. ТАСС). В противном случае наша страна действительно превратится в Венесуэлу на стероидах", - заявил лидер Белого дома.

Ранее Трамп неоднократно называл своего наиболее вероятного соперника на выборах Джозефа Байдена "марионеткой левых экстремистов" и утверждал, что он в случае победы превратит США в "еще одну Венесуэлу". Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.