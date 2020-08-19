Трамп считает, что предвыборной кампанией Байдена фактически управляет сенатор Сандерс

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что предвыборной кампанией его наиболее вероятного соперника на выборах Джозефа Байдена фактически управляет сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который увел политическую повестку демократов далеко влево.

"Джо Байден является марионеткой радикально левого движения", - заявил американский лидер во вторник, выступая перед сторонниками в штате Аризона. "Они [демократы] хотят сделать много плохого, и они следуют указаниям своего босса. Я думаю, что его [Байдена] новый босс - это Берни Сандерс, можете ли вы в это поверить? Сумасшедший Берни", - заявил лмдер Белого дома.

"Берни Сандерс в своей речи [на Национальном съезде Демократической партии США] высказал многие такие идеи, которые еще несколько лет назад считались радикальными. Теперь это мейнстрим. Это был Берни Сандерс, потому что Джо [Байден] сам не понимает, где он вообще находится. Но если бы даже он и понимал, его увели настолько сильно влево, что [в случае его победы] наша страна уже не будет той страной, которую мы знаем", - считает Трамп.

Американский президент отдельно раскритиковал иммиграционный план, который ранее представили демократы. "План Байдена - наиболее радикальный, крайний, безумный и опасный иммиграционный план из всех, что когда-либо предлагали кандидаты от основных партий", - полагает Трамп.

Сандерс, называющий себя демократическим социалистом, ранее также участвовал в предвыборной гонке, однако 8 апреля вышел из нее и фактически поддержал своего бывшего соперника из числа демократов Байдена.

Национальный съезд Демократической партии США открылся в понедельник и будет проходить по 20 августа. Делегаты планируют обсудить широкий круг вопросов, включая пандемию, вызванную коронавирусом, положение дел в экономике, проблемы массовой безработицы и расового неравенства. Как ожидается, они утвердят Байдена кандидатом на пост президента США, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис - кандидатом на пост вице-президента на предстоящих 3 ноября выборах.