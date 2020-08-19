В США республиканец Колин Пауэлл поддержал демократа Байдена на выборах президента

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Республиканец Колин Пауэлл, занимавший ранее пост госсекретаря, поддержал Джозефа Байдена, который является наиболее вероятным кандидатом в президенты США от демократов. Запись выступления бывшего руководителя американского внешнеполитического ведомства опубликована на сайте предвыборного съезда Демократической партии США, который проходит в Милуоки (штат Висконсин).

"Я поддерживаю кандидатуру Джо Байдена на выборах президента США", - сказал Пауэлл. Он заверил, что придерживается тех же ценностей, что и Байден. "Нам нужно, чтобы эти ценности вернулись в Белый дом", - подчеркнул бывший госсекретарь. Он, в частности, выразил уверенность в том, что Байден будет уделять большое внимание интересам американских военнослужащих.

Пауэлл в 2001-2005 годах занимал пост госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего, который является республиканцем. В 1989-1993 годах Пауэлл был председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. В 1987-1989 годах Пауэлл работал помощником 40-го президента США Рональда Рейгана по национальной безопасности, также являвшегося республиканцем.

Перед выборами президента США в 2016 году Пауэлл выступил в поддержку кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Он не раз критиковал Дональда Трампа, который является сейчас хозяином Белого дома и добивается переизбрания на предстоящих 3 ноября выборах.

В понедельник в поддержку Байдена также выступил республиканец Джон Кейсик, который ранее был губернатором штата Огайо.

Национальный съезд Демократической партии будет проходить до 20 августа, его делегаты обсудят широкий круг вопросов, включая борьбу с коронавирусом, положение дел в экономике, массовую безработицу и расовое неравенство. Они, как ожидается, утвердят Байдена кандидатом на пост главы государства, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис - кандидатом в вице-президенты США.