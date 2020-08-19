Госдеп заявил об усилении патрулирования вокруг консульства России в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Американские правоохранительные органы усилили патрулирование вокруг российского генконсульства в Нью-Йорке после инцидента с неизвестным, бросавшим камни в здание дипмиссии. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Госдепартамента США.

"Наши партнеры из правоохранительных органов США в Нью-Йорке усилили патрулирование, [проводимое в целях обеспечения] безопасности вокруг мест расположения дипломатических объектов, на которых сказался этот инцидент", - заявил он.