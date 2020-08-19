Билл Клинтон назвал Белый дом при Трампе эпицентром хаоса

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Билл Клинтон (1993-2001 годы) считает, что Белый дом при его нынешнем лидере Дональде Трампе превратился в эпицентр хаоса. Фрагмент выступления экс-президента опубликован во вторник на сайте Национального съезда Демократической партии США, который проходит в виртуальном режиме в Милуоки (штат Висконсин).

Клинтон сравнил с хаосом президентство республиканца Дональда Трампа, обвинив его в неумении наладить последовательное управление государством. "Дональд Трамп заявляет, что мы [США] занимаем лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. В такое время Овальный кабинет [Белого дома] должен становиться командным центром. Вместо этого он является эпицентром урагана", - отметил Клинтон.

С его точки зрения, в Трампе неизменно только одно - "решимость не признавать своей ответственности и перекладывать вину" на кого-то еще. Кандидат демократов будет кардинально иным президентом, продолжал Клинтон. "Прагматичный, выполняющий порученную работу парень. Человек долга, который берет ответственность на себя, не перекладывает вину на других, сосредоточен, целеустремлен, объединяет и не вносит раскол", - утверждал он.

"Наш выбор - это Джо Байден", - резюмировал Клинтон.

Национальный съезд Демократической партии будет проходить до 20 августа, его делегаты обсудят широкий круг вопросов, включая борьбу с коронавирусом, положение дел в экономике, массовую безработицу и расовое неравенство. Они, как ожидается, утвердят Джозефа Байдена кандидатом на пост главы государства, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис - кандидатом в вице-президенты США.