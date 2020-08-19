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Выборы президента США - 2020

Джон Керри указал на неспособность Трампа противостоять России

Бывший госсекретарь США считает, что единственный человек, в защите которого заинтересован Дональд Трамп, "это он сам"
Джон Керри AP Photo/Gerald Herbert
Описание
Джон Керри
© AP Photo/Gerald Herbert

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Джон Керри указал на неспособность лидера Белого дома Дональда Трампа противостоять приписываемым России попыткам вмешиваться в американские выборы и предлагать афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих. С такими утверждениями бывший глава американского внешнеполитического ведомства выступил во вторник на Национальном съезде Демократической партии, который на фоне пандемии проходит в виртуальном режиме. Его слова приводятся на сайте предвыборного съезда.

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"Дональд Трамп делает вид, будто Россия не атаковала наш избирательный процесс. А теперь он ничего не предпринимает по вопросу того, что Россия предлагает вознаграждение за наши войска. Он не будет защищать нашу страну, он не знает, как защитить наши войска", - указал Керри. "Единственный человек, в защите которого он заинтересован, это он сам", - заключил бывший глава Госдепа.

Вместе с тем Керри поддержал кандидатуру на высший государственный пост бывшего вице-президента США Джозейфа Байдена. "Джо понимает, что ни один из мировых вопросов - ни по ядерным вооружениям, ни по восстановлению от пандемии COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), ни по терроризму или климатическому кризису - ни один из них не может быть решен, если не получится сплотить народы", - подчеркнул бывший госсекретарь.

Мнение Джимми Картера

Бывший американский президент Джимми Картер считает Джозефа Байдена наиболее подходящим кандидатом на высший государственный пост в США.

"Когда я участвовал в предвыборной гонке в 1976 году, Джо Байден был моим первым и самым активным сторонником в Сенате [Конгресса США]. На протяжении десятилетий он является моим верным и преданным другом", - отметил Картер.

"Джо обладает опытом, репутацией и порядочностью, необходимыми для того, чтобы сплотить нас и восстановить величие Америки, - продолжил 95-летний Картер. - В эти непростые времена Джо Байден понимает, что жизни множества американцев можно уберегать каждый день, если использовать маски и проводить тестирование, как это советуют наши медицинские эксперты". "Джо Байден должен быть нашим следующим президентом", - считает Картер.

Национальный съезд Демократической партии будет проходить до 20 августа, его делегаты обсудят широкий круг вопросов, включая борьбу с коронавирусом, положение дел в экономике, массовую безработицу и расовое неравенство. Они, как ожидается, утвердят Байдена кандидатом на пост главы государства, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис - кандидатом в вице-президенты США.

Обвинения во вмешательстве

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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