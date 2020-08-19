{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов

В общей сложности бывший вице-президент получил более 3 550 голосов
Джозеф Байден AP/Carolyn Kaster
Описание
Джозеф Байден
© AP/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса - за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины.

В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150. Последними выступили представители Делавэра, где Байден прожил большую часть жизни.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
СМИ: бомбардировщики США облетели прибрежные воды Корейского полуострова
Южнокорейские эксперты расценивают эту операцию Вашингтона как предупреждение Пекину и Пхеньяну
Читать полностью