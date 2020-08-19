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Канцлер Австрии призвал ЕС ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Себастьян Курц также заявил, что в республике необходимо провести новые выборы президента, которые станут свободными и справедливыми

ВЕНА, 19 августа. /ТАСС/. Европейский союз должен ввести санкции против представителей властей Белоруссии, ответственных за применение насилия в отношении демонстрантов и оппозиции. Об этом заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.

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"Я рад проведению специального саммита по ситуации в Белоруссии, - отметил Курц. - Потому что я считаю важным, чтобы у ЕС была четкая реакция на события там. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие против оппозиции и демонстрантов".

Курц также заявил, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента, которые станут свободными и справедливыми.

По мнению австрийского канцлера, прошедшие в Белоруссии выборы "не были ни свободными, ни справедливыми". "Нужны новые выборы, которые будут свободными и справедливыми", - призвал Курц.

Он добавил, что в Белоруссии необходимо наладить диалог между белорусскими властями и оппозицией.

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АвстрияБелоруссияКурц, СебастьянПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
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