На съезде демократов законодательница поддержала Сандерса, а не Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес во вторник на съезде демократов в Милуоки (штат Висконсин) выступила в поддержку сенатора от Вермонта Берни Сандерса, а не Джозефа Байдена, утвержденного в итоге кандидатом в президенты от партии.

На съезде провели в виртуальном формате голосование представителей делегаций американских штатов и заморских территорий. Они поочередно объявляли о том, за кого отдают голоса - за Байдена или за Сандерса. Перед голосованием несколько человек выступили в поддержку кандидатов. Это имело лишь символическое значение, поскольку сенатор, который был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, в апреле уже объявил о выходе из гонки.

Окасио-Кортес, являющаяся представителем левого крыла партии демократов, выразила признательность "всем, кто добивается лучшего и более справедливого будущего" для США и всего мира. Законодатель выступила за выдвижение Сандерса кандидатом в президенты, констатировав, что "миллионы людей в США рассчитывают на глубокие системные преобразования", которые бы могли помочь решить проблемы, связанные с безработицей, отсутствием жилья и недоступностью медицинских услуг.

Член Палаты представителей выступила в поддержку движения за изменение американской "иммиграционной системы и внешней политики, чтобы уйти от насилия и ксенофобии". Она также подвергла критике экономическую систему, "которая вознаграждает взрывоопасное неравенство в доходах". Сандерс называет себя сторонником демократического социализма.

По итогам голосования, как и ожидалось, победу одержал Байден. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент Дональд Трамп.

Позже Окасио-Кортес уточнила в Twitter, что поздравляет Байдена с выдвижением кандидатом в президенты и желает ему победы на выборах.