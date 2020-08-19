Тихановская призвала Европу не признавать выборы в Белоруссии

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с призывом к европейским лидерам не признавать итоги президентских выборов, состоявшихся в стране 9 августа.

"Я призываю вас не признавать результаты сфальсифицированных выборов", - сказала она в видеообращении, опубликованном на YouTube. Обращение прозвучало на английском языке.

"Чтобы способствовать мирной передаче власти в моей стране, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, который возглавит процесс мирной передачи власти через диалог", - добавила она.

По словам Тихановской, "совет незамедлительно инициирует проведение новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением". Она также призвала лидеров стран Европы "уважать принципы международного права, суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа".

В настоящее время Тихановская находится в Литве. Ее обращение опубликовано в преддверии намеченного на среду экстренного саммита Евросоюза по ситуации в Белоруссии, который состоится в формате видеоконференции .

Национальный координационный совет сформирован во вторник. В его основной состав входят 70 оппозиционных деятелей. Целью совета заявлено содействие мирной передаче власти в республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета оппозиции попыткой захвата власти.