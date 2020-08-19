МВД Белоруссии подтвердило информацию о задержаниях у Минского тракторного завода

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии подтвердили информацию о задержаниях у Минского тракторного завода (МТЗ) утром в среду, подробности проверяются. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Подтверждаю, что есть задержанные", - отметила она, не уточнив их количество.

Она не уточнила число задержанных и добавила, что более подробная официальная информация появится позже.

Ранее в среду один из координаторов забастовки на МТЗ Сергей Дылевский сообщил ТАСС, что несколько рабочих завода, ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста против ситуации в стране, были задержаны у проходной предприятия, куда пришли поддержать бастующих на рабочем месте коллег. По словам очевидцев, среди пришедших поддержать забастовку были не только рабочие-отпускники, но и жители Минска, среди которых тоже есть задержанные. В настоящий момент у проходной МТЗ протестующих нет, в сквере дежурит ОМОН, стоит автозак. Обстановка спокойная. Сотрудники ОМОН патрулируют прилегающую к проходной территорию. При этом в пресс-службе завода сообщили, что предприятие работает, и отказались комментировать происходящее за проходной.