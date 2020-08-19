В Латвии заявили, что в санкционный список ЕС могут войти члены ЦИК и силовики Белоруссии

РИГА, 19 августа. /ТАСС/. Подготовка возможных санкций против Белоруссии началась на уровне Евросоюза, сообщил в среду министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, балтийская республика также рассматривает возможность включения кандидатов в список - это могут быть представители Центральной избирательной комиссии Белоруссии и силовых структур страны.

"Мы сейчас очень внимательно следим за событиями в Белоруссии и работаем с коллегами из других стран - не только анализируем ситуацию, но и говорим о том, что конкретно мы можем сделать, чтобы ситуация не переросла в серьезное насилие со стороны властей", - сказал он в эфире Латвийского телевидения. "Санкционный список против высших должностных лиц Белоруссии составляется, и мы продолжаем говорить о поддержке народа Белоруссии", - отметил он и добавил, что в перечень могут войти представители ЦИК и силовых структур соседней страны.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.