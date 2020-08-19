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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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В Китае заявили, что внешние силы не должны создавать хаос в Белоруссии

В МИД КНР выразили надежду, что республика "своими усилиями сохранит стабильность" в стране

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Китай, являясь другом и партнером Белоруссии, не желает видеть хаоса на ее территории и надеется на сохранение стабильности в этой стране. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Китай и Белоруссия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Мы доверяем друг другу и работаем ради достижения выгоды для каждой стороны. Китай уважает путь развития, избранный белорусскими людьми в свете сложившейся в их стране ситуации. Мы также уважаем усилия, предпринимаемые для защиты национального суверенитета, безопасности и независимости", - заявил дипломат.

"Будучи хорошим другом и партнером, мы не хотим видеть хаоса в Белоруссии. Мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали турбулентность в Белоруссии. Мы надеемся и верим, что Белоруссия своими усилиями сохранит стабильность", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

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БелоруссияКитайПротесты в Белоруссии после выборов президента
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