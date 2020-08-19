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Военный мятеж в Мали

В Мали закрыли внешние границы и ввели комендантский час

Заместитель начальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге пригласил все оппозиционные группы Мали, призывавшие к реформам, вступить в переговорный процесс

ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Образованный мятежниками в Мали так называемый национальный комитет спасения народа распорядился в среду закрыть все внешние границы страны и ввел комендантский час в темное время суток. Об этом заявил по национальному телевидению от имени комитета заместитель начальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге.

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"С 19 августа текущего года все воздушные и наземные границы закрыты до дальнейшего уведомления, - цитирует его британская медиагруппа Би-би-си. - Комендантский час действует с 21:00 до 05:00 до дальнейшего уведомления".

Исмаэль Ваге также пригласил все оппозиционные группы Мали, призывавшие к реформам, вступить в переговорный процесс, который должен привести к новым выборам.

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