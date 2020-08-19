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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Лукашенко заявил, что власти Белоруссии "разберутся" с митингующими у проходных заводов

Президент также поблагодарил не присоединившихся к протестам рабочих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совбеза республики в среду поблагодарил рабочих, которые не присоединились к забастовкам, и пообещал "разобраться" с митингующими, которые встречают их у проходных агрессивной толпой.

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"Угрозы и атаки - это тоже нас беспокоит, - на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - приводит слова президента агентство БелТА.

Президент Белоруссии на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов заявил о сохранении сложной общественно-политической ситуации в стране. "Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим, - отметил в среду глава государства. - Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хочет нас убаюкать, - не получится".

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