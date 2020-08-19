Евросовет не комментирует обращение Тихановской к саммиту ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Европейский совет не комментирует видеообращение Светланы Тихановской к экстренному саммиту глав государств и правительств Евросоюза по Белоруссии, который пройдет в среду, с просьбой о непризнании итогов выборов и поддержке оппозиции. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Европейского совета.

"У нас нет никакой новой информации на данном этапе о предстоящей сегодня дискуссии лидеров ЕС", - заявили в пресс-службе, в ответ на просьбу прокомментировать обращение Тихановской к саммиту. Экстренный саммит ЕС по Белоруссии пройдет в среду в формате видеоконференции по инициативе Польши и Литвы.