Лукашенко: Запад продолжает финансирование уличных акций и беспорядков в Белоруссии

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Запад продолжает финансирование уличных акций и беспорядков в стране.
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"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь - сказал он в среду на заседании Совета Безопасности. - Мы это видим".
"Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступает наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - приводит слова президента агентство БелТА.
Помимо этого, он призвал лидеров ЕС не обсуждать ситуацию в Белоруссии, а обратить внимание на проблемы в своих странах.