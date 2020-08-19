Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет ни одного иностранного военного

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг присутствие иностранных войск в стране. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза Белоруссии в среду.
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"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", - цитирует его агентство БелТА.
"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - отметил Лукашенко.