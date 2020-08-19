Минтруд Белоруссии призвал рабочих не останавливать предприятия

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты подготовило официальное обращение к трудовым коллективам страны, в котором призвало рабочих не останавливать предприятия.

"Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит - остановить работу предприятий и организаций. За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте - пенсионеры. Их в стране более 2,5 млн. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение", - процитировало государственное агентство БелТА обращение Минтруда.